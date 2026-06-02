Нижегородская область — в десятке направлений для путешествий в длинные июньские выходные

Нижегородская область вошла в топ-10 российских направлений для путешествий в длинные июньские выходные, согласно данным сервиса «Отелло».
Сейчас на регион приходится 4% от всех бронирований на этот период. Средняя продолжительность бронирования проживания по данному направлению составляет две ночи. Средний чек за ночь — 9 тысяч 335 рублей.
В тройке лидеров — Санкт-Петербург, Краснодарский край и Москва.
Из зарубежных направлений наибольшей популярностью, по данным Отелло, пользуются Беларусь, Турция и Грузия.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что туризм с каждым годом становится все более значимым направлением развития Нижегородской области. Оно позволяет не только «вливать» деньги в экономику, но и стимулирует формирование точек притяжения, комфортную городскую среду.
Справка.
Исследование подготовлено в конце мая 2026 года на основе обезличенных данных «Отелло» о бронированиях на период с 11 по 14 июня. Важно отметить, что сейчас период активного бронирования на летний период, в частности на июньские праздники, и в топах направлений возможны изменения.