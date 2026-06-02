Докфильмы из Ульяновской области представили на фестивале в Крыму

Две документальные картины из Ульяновской области — «Мой друг ПэПэ» и «Рисуй наш дом» — представили на фестивале «Киномаевка», который прошел на территории арт-кластера «Таврида» в Крыму, сообщили в правительстве Ульяновской области. Мероприятия фестиваля соответствуют целям нацпроекта «Семья».
Фильмы участвовали в конкурсе молодых кинематографистов «Мост. Горизонты». Всего на конкурс поступило более 200 заявок, в основную программу кинопоказов вошли 43 фильма из 42 регионов. Как подчеркнула министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова, картины популяризируют традиционные ценности: одна погружает зрителя в мир русского фольклора, другая — в тему семьи, что особенно актуально в Год единства народов России и в контексте национального проекта «Семья».
Документальный фильм «Мой друг ПэПэ» режиссера Владимира Бучинского рассказывает историю известного петрушечника, руководителя театра «Папьемашенники» Всеволода Мизенина, который путешествует с кукольным театром по городам России. Картина снята в 2025 году на грант Фонда поддержки регионального кинематографа «Россия. Взгляд в будущее». По словам режиссера, творчество героя, основанное на традициях балаганных представлений и образе Петрушки, сочетает элементы театрального искусства с глубоким философским смыслом.
Фильм «Рисуй наш дом» режиссера Инны Кудрявцевой создан в рамках Лаборатории документального кино 73DOC в Ульяновской области. В центре сюжета — реальная семья из села Водорацк, потерявшая дом в результате пожара. Ключевая идея картины: сплоченная семья способна преодолеть любые жизненные трудности.
В состав жюри под председательством Алексея Учителя вошли Дарья Мороз, Алексей Андрианов, Светлана Музыченко и Максим Королев. Всего на фестивале «Киномаевка» представили около 70 картин: премьеры российского проката, фильмы молодых авторов и ретроспективы классики.
