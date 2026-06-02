Докфильмы из Ульяновской области представили на фестивале в Крыму

Фильмы участвовали в конкурсе молодых кинематографистов «Мост. Горизонты». Всего на конкурс поступило более 200 заявок, в основную программу кинопоказов вошли 43 фильма из 42 регионов. Как подчеркнула министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова, картины популяризируют традиционные ценности: одна погружает зрителя в мир русского фольклора, другая — в тему семьи, что особенно актуально в Год единства народов России и в контексте национального проекта «Семья».