Путин призвал организовать осмысленную работу по поддержке русского языка

«Нам иногда кажется, что некоторые вещи, даже которые мы иногда забываем, что все само собой как-то выстроится, что само собой образуется. Полагаю, что это заблуждение, причем опасное заблуждение. Само собой ничего не выстраивается, и ничего не образуется, и не делается. Нужна осмысленная, целенаправленная работа, прежде всего, специалистов общественных организаций, средств массовой информации и государства. Всем вместе нужно работать», — сказал Путин в ходе совета, говоря о поддержке русского языка в стране.