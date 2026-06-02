Режим повышенной готовности ввели из-за треснувшего дома в Нижнем Новгороде

В Канавинском районе Нижнего Новгорода введен режим повышенной готовности из-за угрозы разрушения жилого многоквартирного дома № 20 по улице Гороховецкой. Особый режим действует в границах пяти метров от первого подъезда здания. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте мэрии города.
Проблемы в трехэтажке начались после того, как коммунальные службы на протяжении двух недель сливали рядом со зданием откачанную паводковую воду. Это привело к подмыву конструкций и появлению сквозных трещин, которые начали распространяться и по остальным подъездам. С вечера 8 мая аварийный подъезд был полностью отключен от всех коммунальных ресурсов.
Районная администрация совместно с ДК Канавинского района организует непрерывный мониторинг состояния дома и составляет списки жильцов для расселения. Муниципалитет выступит заказчиком технического обследования всей многоэтажки, а собственникам квартир первого подъезда выплатят компенсации за найм временного жилья. После освобождения помещений доступ в опасный подъезд будет полностью закрыт.
Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности из-за паводка отменили в Нижегородской области.