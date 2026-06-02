Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

90 новых автобусов вышли на городские маршруты в Ростове

Городские автобусы большого и особо большого класса начали курсировать в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

На городские маршруты в Ростове-на-Дону вышли 90 новых автобусов большого и особо большого класса. Об этом рассказал глава донской столицы Александр Скрябин.

По словам чиновника, транспорт приобрели при поддержке регионального правительства. Пополнение подвижного состава — важный этап в реализации транспортной стратегии города. Для дальнейшего обновления потребуется участие в федеральных программах.

— Перспективы этой работы обсудил с советником губернатора Ростовской области Сергеем Медведевым. Работаем над тем, чтобы пассажирского транспорта в Ростове становилось больше, — добавил Александр Скрябин.

Напомним, ранее о прибытии нового транспорта в Ростов-на-Дону сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Глава региона отметил, что обновление автопарка стало самым крупным почти за десять лет. Автобусы повышенной вместимости решили направить на наиболее загруженные маршруты.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше