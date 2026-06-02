В Новоторъяльском округе Марий Эл построят «умную» спортивную площадку

Современная многофункциональная «умная» спортивная площадка появится в Новоторъяльском округе Республики Марий Эл, сообщили в администрации муниципалитета. Строительство ведется в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
Объект появится на улице Коммунистической поселка Новый Торъял. Там обустроят безопасные зоны для игры в баскетбол, футбол и волейбол, уличные тренажеры, зону воркаута и удобные трибуны для болельщиков. Работы планируют завершить до конца июля 2026 года.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.