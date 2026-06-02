Путин: определять направления поддержки русского языка должны эксперты.

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Определять смыслы и направления поддержки русского языка и народов России должно экспертное сообщество, заявил президент РФ Владимир Путин.
Во вторник президент провел заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
«Именно экспертное сообщество, именно специалисты, которые всю жизнь посвятили себя русскому языку, его поддержке, изучению, именно вы должны определять смыслы, приоритеты в этой работе. А государство может только поддержать и обязано поддерживать», — сказал Путин после заседания.