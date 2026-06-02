Путин заявил, что латиница на рекламных вывесках используется необоснованно

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Латиница на рекламных вывесках в России иногда используется необоснованно, указал президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник собрал заседание совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
«Вы знаете, мы ко всему, что касается нашего языка родного, относимся как к чему-то само собой разумеющемуся, даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимания. Ну, вот, эта реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас, в Москве, достаточно, причем иногда необоснованно», — сказал Путин в ходе заседания совета.
Российский лидер уточнил, что есть какие-то вещи рекламного характера, бренды, которые не могут менять свои названия, но это и не надо.