Глава Минтранса рассказал о скидках на авиабилеты для детей до 12 лет

Никитин: россияне имеют право покупать детям авиабилеты со скидкой 50%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Россияне имеют право покупать детям до 12 лет авиабилеты со скидкой 50%, бесплатно получать места рядом с ребенком и провозить сверх нормы ручной клади детское питание, люльки и коляски, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.

Он отметил, что Минтранс последовательно внедряет принципы семейноцентричности в транспортную отрасль.

«На законодательном уровне закреплены гарантии: например, обязательная скидка 50% для детей до 12 лет на внутренних рейсах в эконом-классе и обязанность перевозчика безвозмездно предоставлять соседние места для ребенка и сопровождающего», — сказал министр в преддверии ПМЭФ.

«Кроме того, родители имеют право на бесплатный провоз детского питания, люлек и колясок сверх нормы ручной клади, причем коляску можно получить сразу при выходе из самолета», — перечислил министр.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 июня.

