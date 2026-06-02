Глава Минтранса рассказал о скидках на авиабилеты для детей до 12 лет

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Россияне имеют право покупать детям до 12 лет авиабилеты со скидкой 50%, бесплатно получать места рядом с ребенком и провозить сверх нормы ручной клади детское питание, люльки и коляски, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.
Он отметил, что Минтранс последовательно внедряет принципы семейноцентричности в транспортную отрасль.
«На законодательном уровне закреплены гарантии: например, обязательная скидка 50% для детей до 12 лет на внутренних рейсах в эконом-классе и обязанность перевозчика безвозмездно предоставлять соседние места для ребенка и сопровождающего», — сказал министр в преддверии ПМЭФ.
«Кроме того, родители имеют право на бесплатный провоз детского питания, люлек и колясок сверх нормы ручной клади, причем коляску можно получить сразу при выходе из самолета», — перечислил министр.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня.
