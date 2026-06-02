В Полесске женщина подозревается в осквернении символа воинской славы — ей грозит до трёх лет колонии

отношении 41-летней жительницы Полесска. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 Уголовного кодекса РФ — осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества.
По версии следствия, 7 мая 2026 года подозреваемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения на улице Калининградской в Полесске, сорвала плакат, посвящённый празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, с изображением Георгиевской ленты и бросила его в клумбу с цветами. Тем самым, по данным следствия, она осквернила символ воинской славы и память защитников Отечества.
В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Как отметил руководитель Гурьевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калининградской области, публичное осквернение Георгиевской ленты и других символов воинской славы влечёт за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Санкция части 3 статьи 354.1 УК РФ предусматривает наказание вплоть до трёх лет лишения свободы.