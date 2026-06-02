«Алле-оп!» Что сегодня творится с цирковым искусством?

«Если театр начинается с вешалки, то цирк — с лошади. Именно конный цирк — это основа всего», — считает представитель династии артистов, насчитывающей более 150 лет, заведующий «Музеем А. А. Дурова» и музеем «Дом П. Е. Чехова» в Таганроге Дмитрий Артемьев.
Что сегодня происходит с этим видом искусства и всё ли так радостно в предназначенной дарить счастье сфере, разбирался Rostov.aif.ru.
Тюкачи и лихач.
В южной столице цирк понимают и любят многие. Здесь жили знаменитые артисты. И хотя Ростовский цирк всё ещё закрыт на реставрацию, совсем без представлений город не остался. В Ростов то и дело приезжают различные шапито, и там показывают такое, что даже в стационарах не увидеть! «Это не только вид искусства, это особое явление культуры», — подчёркивает Дмитрий.
Цирк можно встретить повсюду. К примеру, подростки на Б. Садовой, которые катаются на скейтах и велосипедах, исполняя какие-то трюки. Или ребёнок, который «пошёл колесом». Когда же он запишется в специализированную студию или училище, это уже, говорит артист, приобретёт форму искусства.
«Главное — это трюк, а остальное — лишь его оформление. Сейчас стали модными разные стилизации, красивые костюмы, много балета. Но, когда нет трюка, нет и цирка», — подчёркивает собеседник редакции.
Рассуждая о развитии циркового искусства в регионе, Дмитрий отмечает, что хотелось бы большего.
«В Краснодаре, например, более десяти цирковых студий, а у нас всего семь на всю Ростовскую облю область. Но этого недостаточно, нужно ещё больше развивать цирковое искусство», — полагает эксперт.
Обычно в цирковой студии начинают заниматься с четырёх-пяти лет. Но можно прийти в любом возрасте. При этом акробатикой и гимнастикой нужно начинать заниматься, уверяет Дмитрий, как можно раньше. А другие жанры, такие как эквилибристика, жонглирование и клоунада, доступны практически каждому. Даже если человек не обладает какими-то способностями, но у него есть трудолюбие и желание, то он может добиться многого в цирковой студии.
А вот уже в систему Росгосцирка прос то так не попадёшь: туда берут на конкурсной основе.
Вышел тигр погулять.
Работая администратором в системе государственных цирков на протяжении нескольких лет, Дмитрий Артемьев заметил, что у дончан планомерно растёт интерес к этому виду искусства. А вот раньше, в первой половине двухтысячных, наблюдался заметный спад. Многие говорили, мол, цирк с животными — плохо, относились к этому направлению как к праздному развлечению, чему-то несерьёзному.
«Но ведь это дань русским традициям! Дуровы разработали систему дрессуры, которая не предполагает использование палок, животных не бьют, сегодня цирк содержит животных по существующим государственным нормативам», — обращает особое внимание представитель цирковой династии.
Хотя, конечно, случаются казусы. Так, около месяца назад в Ростове во время представления в цирке-шапито тигр выпрыгнул в зрительный зал. Хищник разгуливал между рядами, а тем временем посетители ползком выбирались на улицу. Обошлось без жерт в, но ситуацией заинтересовались следователи. «Считаю, что это результат недобросовестного отношения служащего шапито к своей работе. Цирк — это всегда один процент риска и для зрителя, и для артиста», — комментирует Дмитрий Артемьев.
Что касается клоунов, то сейчас, утверждает собеседник, в нашей стране есть и совершенно замечательные артисты. В их числе: Николай Кормильцев, Артём Бабинов, Константин Копейкин, Максим Карпов, Анатолий Окулов, Сергей Просвирнин, внучка клоуна Мая Наталья Майхровская со своим отцом Владимиром Саптеевым. Кстати, отец Дмитрия — заслуженный артист России Борис Артемьев, учился у знаменитого клоуна Карандаша (Михаил Румянцев).
«Как-то выступление моего отца увидел клоун Карандаш, взял к себе в коллектив — партнёром в клоунскую группу. Они проработали вместе несколько лет, потом папа пошёл в армию, а после уже работал сам», — рассказал дончанин.
Продолжает династию.
Дмитрий — представитель династии, в которую входят 13 цирковых артистов. Общий стаж составляет более 150 лет. Дмитрий собрал коллекцию предметов, посвящённых цирковому искусству.
«Первые предметы в ней появились, когда артист цирка, клоун-сатирик и дрессировщик Анатолий Анатольевич Дуров у моей прабабушки Вассы Ивановны Цупак, которая шила костюмы, оставил чемоданчик. У каждого артиста есть такой “священный сундучок” там, где он часто выступает. Вот Дуров и оставил свой чемоданчик в Ростове, уезжая на гастроли в Ижевск, где трагически погиб. Позже я узнал, что у многих артистов хранятся интересные фотографии и вещи, связанные с работой, меня выбрали ответственным за хранение истории. Генеральный директор Росгосцирка Мстислав Михайлович Запашный выделил нам помещение в Ростовском цирке. Вот с этого всё и началось», — рассказал Дмитрий.
После Дмитрия пригласили на работу в Таганрог. И всю эту богатую коллекцию он постепенно перевёз в приморский город. Сегодня она насчитывает более 1,5 тыс. предметов. Это и документы, и афиши, и костюмы, и реквизит. Коллекция, кстати, постоянно пополняется.