Химия большой страны. Дзержинск принял важный российский форум

Более 500 участников со всей России — представители власти, топ-менеджеры ведущих предприятий, учёные, эксперты и инвесторы обсудили вектор развития химической промышленности РФ на II форуме «Химия большой страны. Дзержинск». Какие направления станут флагманскими для отечественного химпрома в ближайшие годы? С какими трудностями столкнулись российские химики? Кто и как помогает эти трудности преодолеть?
Умеют работать.
Ключевой темой на форуме «Химия большой страны. Дзержинск» стала реализация национального проекта «Новые материалы и химия», начатого в 2025 году по поручению президента России Владимира Путина. Сегодня этот нацпроект задаёт технологическое развитие отрасли — от науки и подготовки кадров до промышленного внедрения и создания новых производственных цепочек. Только за 2025 год в России стартовали 20 проектов с общим объёмом инвестиций около 60 млрд руб., а совокупный объём инвестиций отечественных компаний в химический комплекс превысил 2,5 трлн руб.
По словам президента Российского Союза химиков Виктора Иванова, дальнейший успех нацпроекта «Новые материалы и химия» зависит от нескольких ключевых условий. Это, в первую очередь, скорость реагирования государства на запросы бизнеса и сокращение административных барьеров. Нужно также развивать полноценную связку «предприятие — наука — регион — государство». Конечно, не обойтись без формирования кадрового резерва для отрасли.
«Необходимо развивать и промышленные территории страны, такие, как Дзержинск, где сегодня работают более 250 крупных и средних предприятий и шесть профильных научно-исследовательских институтов федерального уровня», — уверен Виктор Иванов.
Нижегородская область сегодня один из лидеров реализации нацпроекта «Новые материалы и химия». Растёт и объём инвестиций в химическую отрасль, и объём федеральных средств её поддержки. В регионе наращивают производство этилена и поливинилхлорида (ПВХ). Именно в нашем регионе выпускают треть всего отечественного ПВХ в стране.
Кроме того, Нижегородская область активно развивает высокотехнологичную мало— и среднетоннажную химию, включая выпуск сверхчистых веществ для микроэлектроники. В 2026 году регион вошёл в перечень пилотных регионов по опережающей подготовке профильных химических кадров.
«Для нас как для правительства региона важно чувствовать потребности химической отрасли региона, чтобы она стала ещё успешнее. Форум — отличная площадка для такого взаимодействия», — уверен заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
«Ситуация в экономике непростая, но наши химики умеют работать на результат. Главный козырь и наша гордость — это особая экономическая зона (ОЭЗ) “Кулибин”, — добавляет председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. — Сегодня ОЭЗ стала магнитом для инвестиций. Здесь созданы привлекательные условия для резидентов: предоставляются налоговые льготы, строятся сети, дороги, коммуникации».
Импульс для новых проектов.
Перспективы развития особой экономической зоны «Кулибин» и всесторонняя поддержка её действующих резидентов стала ещё одной важной темой для обсуждения экспертным сообществом на форуме «Химия большой страны. Дзержинск».
В 2026 году в ОЭЗ завершаются работы, связанные с созданием необходимой инфраструктуры для открытия всё новых и новых производств. Ожидается, что до конца года на площадке начнётся строительство ещё трёх-четырёх новых заводов. По дальнейшим прогнозам, «заходить на котлован» ежегодно будут там от пяти до семи новых производств.
В 2026 году на площадке «Кулибина» завершают также строительство корпусов для среднего и малого бизнеса. Следовательно, такой бизнес в ближайший год сможет интегрировать туда своё производство.
Немаловажно, что практически каждый проект ОЭЗ попадает в нишу, связанную с частичным или полным импортозамещением. Так, по программе импортозамещения Минпромторга РФ в 2025 году в «Кулибине» впервые в России стартовало производство продуктов на основе диоксида кремния. Речь о механизированных силикагелях и стабильных силиказолях. Область их применения широка — от производства лакокрасочных материалов и нефтедобычи до создания косметики. Ранее такую химическую продукцию приходилось закупать в Европе, сейчас — частично в Китае. Новое производство отечественного не менее качественного аналога постепенно набирает обороты.
«Мы запустили производство в ОЭЗ с нуля. Могу сказать, что работать там комфортно. Всё очень грамотно организовано», — рассказала представитель коммерческого отдела предприятия Надежда Чувикина.
«Минпромторг РФ много взаимодействует с резидентами “Кулибина”. Многие берут займы в Фонде развития промышленности, многие пользуются федеральными мерами поддержки, — говорит директор департамента химической промышленности Минпромторга Артур Смирнов. — Наша задача сейчас — создавать импортозамещающие продукты с высокой добавочной стоимостью, апробировать, формировать ГОСТы и успешно внедрять их в производство».
По словам главы Дзержинска Михаила Клинкова, сегодня город вновь полноправно подтверждает свой статус столицы отечественного химпрома. Здесь появляются новые технологии, предприятия, сюда приезжают ведущие кадры со всей страны.
«В связи с этим мы особенно заинтересованы в полноценном развитии инфраструктуры Дзержинска и работаем в тесной кооперации с химическими предприятиями, — продолжает Михаил Клинков. — Мы видим их потребности, они видят наши. В результате возникают совершенно новые комплексные подходы в плане развития городской инфраструктуры и промышленных территорий. Важно, что форум проходит в формате диалога: власть, бизнес и наука говорят на одной площадке о конкретных мероприятиях. Уверен, результаты работы форума станут импульсом для новых проектов и решений, которые укрепят позиции Дзержинска и всей Нижегородской области».
Языком цифр.
10,5% объёма производства обрабатывающей промышленности Нижегородской области обеспечивает химический сектор.
13,7 млрд руб. составил объём инвестиций в эту сферу за 2025 год. Это на 5,8% больше показателей 2024 года.
На 4,2% в сравнении с 2025 годом выросло производство в химической отрасли региона в I квартале 2026 года.
Более чем в 3,3 раза с 2020 года выросли инвестиции в химпром Нижегородской области.
Почти 900 млн руб. федеральных средств в 2025 году получили нижегородские компании на разработку новых технологий синтеза химических веществ.
В регионе действуют около 1200 компаний химической отрасли, где трудятся около 18 тыс. человек.