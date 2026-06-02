В Калининграде трое жителей получили 1,5 миллиона рублей грантов по фиктивным бизнес-планам

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда пресекли противоправную деятельность, связанную с хищением бюджетных средств. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что трое местных жителей предоставили в органы социальной защиты фиктивные бизнес-планы о якобы создании и развитии предпринимательской деятельности.
На основании этих подложных документов они получили государственную поддержку в виде грантов на общую сумму 1,5 миллиона рублей. 25-летний мужчина получил 500 тысяч рублей на открытие дела по изготовлению изделий из металла, 40-летняя женщина — 500 тысяч рублей на организацию танцевального кружка, а молодая девушка взяла такую же сумму на развитие кондитерского бизнеса. Однако, как выяснили полицейские, все они не намеревались исполнять взятые на себя обязательства по открытию бизнеса и распорядились денежными средствами по своему усмотрению.
Следователем ОМВД возбуждены уголовные дела в отношении подозреваемых по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество при получении выплат»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.