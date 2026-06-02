В Кузбассе наградили победителей этапа конкурса «Лучший по профессии»

Победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» наградили в Кузбассе, сообщили в региональном министерстве социальной защиты населения. Мероприятие проводится в ходе реализации национального проекта «Кадры».
В этом году 125 профессионалов состязались в восьми номинациях. Впервые выбирали лучшего повара и оператора беспилотных авиационных систем, а также впервые показали мастерство ветераны спецоперации. По предложению бизнес-сообщества добавилась номинация «Газорезчик» — именно по ней в Кузбассе пройдет федеральный этап конкурса 10−11 сентября в Новокузнецке.
Победителями регионального этапа стали: ветеран СВО Максим Ощепков (номинация «Специалист по эксплуатации БАС»), сотрудник КАО «Азот» Василий Болотников («Сварщик»), мастер производственного обучения Новокузнецкого торгово-экономического техникума Светлана Иордан («Повар»), Рафаэль Юнусов из ООО «Монтажник Распадской» («Электромонтер»), учитель физкультуры из Междуреченска Альберт Валитов («Второй старт» — для ветеранов СВО), а также представители АО «Черниговец» Александр Егорчатов («Машинист бульдозера») и Юрий Пилецкий («Машинист экскаватора»), Андрей Тулисов из ООО «Втормет ТК» («Газорезчик»).
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.