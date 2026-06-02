Ордена Мужества передали родным двоих военнослужащих из Лискинского района Воронежской области

Владимир Андреев и Александр Битеньков награждены посмертно.

Источник: Комсомольская правда

Указом президента РФ Владимира Путина жители Лискинского района Владимир Андреев и Александр Битеньков награждены орденами Мужества посмертно. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Младший сержант Владимир Андреев после окончания промышленно-транспортного техникума служил в десантных войсках в Рязани. В 2023 году он добровольно подписал контракт. В 2024 году погиб при выполнении боевого задания. Орден передали родителям, сыну Михаилу и сестре Светлане.

Рядовой Александр Битеньков после окончания аграрно-технологического техникума служил в автомобильных войсках. Отправившись на СВО в 2023 году, погиб в 2024-м. В числе его достижений значатся — эвакуация раненых сослуживцев, за что он получил Георгиевский крест IV степени. Кроме того, пробрался на вражескую территорию и угнал БМП с боеприпасами. Орден передали маме и сестре Наталье.