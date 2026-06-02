Ордена Мужества передали родным двоих военнослужащих из Лискинского района Воронежской области

Рядовой Александр Битеньков после окончания аграрно-технологического техникума служил в автомобильных войсках. Отправившись на СВО в 2023 году, погиб в 2024-м. В числе его достижений значатся — эвакуация раненых сослуживцев, за что он получил Георгиевский крест IV степени. Кроме того, пробрался на вражескую территорию и угнал БМП с боеприпасами. Орден передали маме и сестре Наталье.