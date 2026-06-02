Жительница Калининграда получила компенсацию за ошибку в загранпаспорте

Суд взыскал с МВД компенсацию за ошибку в загранпаспорте жительницы Калининграда.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 2 июн — РИА Новости. Суд взыскал с МВД РФ компенсацию в пользу калининградки, которая не смогла улететь с сыном на отдых из-за ошибки в загранпаспорте, сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

В Центральный районный суд Калининграда обратилась Ц. с иском к управлению МВД России по Калининградской области, МВД РФ и УФК по Калининградской области. В обоснование иска она указала, что приобрела тур в Египет, чтобы отдохнуть там со своим несовершеннолетним сыном.

При прохождении погранконтроля сотрудник пограничной службы в ее загранпаспорте обнаружил ошибку: в графе «отчество» было указано «Серегеевна» вместо «Сергеевна». На основании этого женщине было отказано в выезде, а заграничный паспорт был изъят. В результате вылететь на отдых с сыном она не смогла.

«Решением Центрального районного суда Российской Федерации в лице МВД России за счет казны РФ в пользу истицы Ц. взыскан ущерб в размере 198 281 рубль, компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 40 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 9948 рублей. Всего — 258 229 рублей», — говорится в сообщении областного суда на платформе «Макс».

Уточняется, что в пользу несовершеннолетнего сына истицы также взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше