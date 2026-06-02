В Самаре может появиться улица Космонавта Губарева

В Самаре могут переименовать Северо-Восточную магистраль, которая расположена в Октябрьском районе. Она может получить название «улица Космонавта Губарева» в честь первого космонавта, родившегося в Куйбышевской области. Соответствующий проект постановления 2 июня опубликовала администрация Самары.
Алексею Губареву дважды присваивали почетное звание Героя Советского Союза. Он являлся командиром международных экспедиций на орбитальные станции «Салют-4» и «Салют-6».
