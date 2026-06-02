Пока теплее, чем в Сочи: в Гидрометцентре рассказали, каким будет июнь в Калининграде

Июнь в Калининграде будет немного теплее нормы, без затяжных дождей, гроз и шквалистого ветра. Об этом «Клопс» рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Температура воздуха — от 19 до 24 градусов днём, ночью — до +13 с редкими пиками жары и периодами похолоданий. Осадков будет немного, дождь, если и будет идти, то непродолжительное время», — пообещала Макарова.
Она добавила, что погоду можно охарактеризовать как «комфортную классику». Пока у нас «теплее, чем в Сочи, куда лето запаздывает», добавила эксперт.
Синоптики рассказали, какой будет первая неделя июня в Калининградской области.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше