В Омской области создадут образовательный кластер для строительной отрасли

Омская область стала победителем конкурсного отбора федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети» и получит грант на создание нового кластера среднего профессионального образования по направлению «Строительство». Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
Новое образовательное пространство создадут на базе Омского колледжа транспортного строительства. Кластер позволит готовить квалифицированные кадры для строительной отрасли региона с учётом современных требований работодателей и потребностей экономики.
Глава региона отметил, что сегодня в Омской области уже успешно работают шесть кластеров «Профессионалитета» по направлениям «Машиностроение», «Сельское хозяйство», «Туризм и сфера услуг» (два кластера), «Клиническая и профилактическая медицина» и «Топливно-энергетический комплекс». В 2026 году начнут работу еще три кластера — по направлениям «Информационные технологии», «Педагогика» и «Транспортная отрасль». Таким образом, к моменту запуска строительного кластера в регионе сформируется масштабная сеть современных образовательных центров для ключевых секторов экономики.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.