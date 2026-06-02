Единые учебники по русскому для 10−11 классов поступят в школы в 2027 году

Единые учебники по литературе для 10−11 классов поступят в школы в 2027 году.

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Единые учебники по русскому языку и литературе для десятых-11-х классов поступят в российские школы с 1 сентября 2027 года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Министр подчеркнул, что идет очень серьезная работа над едиными государственными учебниками по русскому языку и литературе.

«Мы эту работу полностью организовали. Планируем, что с 1 сентября 2027 года учебники поступят в школу для десятых-11 классов», — сказал Кравцов в ходе совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.