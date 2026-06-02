В подмосковном музее-заповеднике «Архангельское» начался сезон Летней сцены

Шестой сезон Летней сцены стартовал в музее-заповеднике «Архангельское» в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В день открытия концерт Валерия Сюткина собрал около 500 зрителей, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Каждые выходные на сцене будут выступать известные музыканты. Этот сезон продлится как минимум до 8 августа. Среди участников — народные артисты России Дмитрий Харатьян и Сергей Жилин, а также всемирно известный джазовый музыкант, двукратный обладатель премии Grammy Марк Гросс.
Руководитель пресс-службы музея-заповедника Ольга Катасонова отметила, что проект объединяет музыку и историю старинной усадьбы Юсуповых. Центральное место в программе занимает джаз — жанр, который позволяет по-новому раскрывать даже классические произведения.
