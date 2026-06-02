Нижегородские тренеры могут получить 1 млн рублей за работу в сельских районах

В Нижегородской области спортивные тренеры смогут получить 1 млн руб. при переезде на работу в небольшие населенные пункты с общим числом жителей до 50 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.
Средства будут выплачиваться за счет федерального бюджета в рамках программы «Земский тренер». В ней могут участвовать граждане России с высшим или средним профессиональным образованием. Список вакантных должностей для спортивных специалистов ежегодно будет формировать областное министерство спорта. В 2026 году в Нижегородской области квота составит 44 вакансии.
Специалистам, желающим принять участие в конкурсном отборе, необходимо подать документы в региональное министерство спорта до 19 июня. Баллы кандидатам будут начислять за наличие документа об образовании с отличием, трудовой стаж в сфере физкультуры и спорта свыше пяти лет, дополнительное профобразование, наличие государственных, ведомственных наград и спортивных званий.
Полученный при переезде миллион тренеры могут потратить на любые цели по своему усмотрению. При этом они обязаны будут отработать на новом месте работы не менее пяти лет.
По словам Глеба Никитина, работа по привлечению тренеров в небольшие населенные пункты идет в рамках государственной программы «Спорт России».
«Доступность спорта — и это не только про инфраструктуру, но и про высококвалифицированный персонал, потребность в котором высока и в областном центре, и в муниципалитетах. Уверен, благодаря программе “Земский тренер” мы сможем повысить уровень подготовки спортсменов и вырастить новых чемпионов даже в самых отдаленных точках региона», — отметил глава региона.