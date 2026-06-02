Камеры в туалетах торгового центра возмутили жителей

Жителей Новосибирска обеспокоила камера в женском туалете торгового центра в Академгородке. Об этом пишет Om1 Новосибирск.
Посетительница заметила камеру в туалете на втором этаже ТРК «Эдем». Еще одну камеру обнаружил ее муж над дверью мужской уборной.
Пост об этом в соцсетях вызвал бурное обсуждение пользователей. Одни выразили обеспокоенность возможным нарушением приватности, другие считают, что камеры направлены исключительно на входную зону, третьи уверены, что камеры — это муляж.
Ранее мужчина сломал дверь нового общественного туалета на улице Рождественской в Нижнем Новгороде.