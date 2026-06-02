В четырёх городах Калининградской области травматологов перевели на круглосуточный приём

В четырёх городах Калининградской области пациентов с травмами начали принимать круглосуточно. Об этом «Клопс» рассказали в региональном минздраве.
С 1 июня помощь по профилю «травматология и ортопедия» доступна в Зеленоградске, Пионерском, Черняховске и Советске. Приём ведут хирурги и травматологи, рентген работает в режиме 24/7.
В министерстве пояснили, что службу усилили после обращений местных жителей. Депутат регионального Заксобрания Лариса Швалкене подтвердила, что тоже получала такие просьбы: люди неоднократно сетовали на отсутствие круглосуточной помощи при острых травмах.
Готовность больниц проверил глава регионального минздрава Сергей Дмитриев. Особое внимание уделили приморским городам: летом из-за туристического сезона нагрузка на врачей там может особенно вырасти. По словам министра, новый режим позволит быстрее осматривать людей, проводить диагностику и назначать лечение.
Зимой из-за гололёда в калининградскую БСМП госпитализировали до 50 человек в сутки. Из-за нагрузки график изменили: полный состав специалистов выходил на смену даже по выходным.