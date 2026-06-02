В Рязанской области провели более 60 мероприятий на неделе семьи

Всероссийская неделя семьи состоялась в том числе и в Рязанской области с 24 по 31 мая, сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения субъекта РФ. По всему региону было проведено свыше 60 мероприятий для родителей и детей, что отвечает задачам нацпроекта «Семья».
Старт праздничным дням дала встреча родителей и детей во Дворце культуры и искусства в ходе проекта «Мамины посиделки». В Рязанском центре детско-юношеского туризма и краеведения им. генерал-лейтенанта ВДВ И. И. Лисова провели мастер-классы. Кроме того, в школах и детских садах состоялись спортивные семейные конкурсы и художественная акция «Ладошка семья».
В Музее-усадьбе И. П. Павлова провели специальные экскурсии и познавательные игры. А Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького превратилась в интерактивную площадку, где юные читатели и их родители участвовали в литературных квестах. Завершением Всероссийской недели семьи стал «Парад колясок» на площади у Зеленого театра в Рязани. Для гостей подготовили анимационную программу, мастер-классы, а также концерт.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.