В Рязанской области провели более 60 мероприятий на неделе семьи

В Музее-усадьбе И. П. Павлова провели специальные экскурсии и познавательные игры. А Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького превратилась в интерактивную площадку, где юные читатели и их родители участвовали в литературных квестах. Завершением Всероссийской недели семьи стал «Парад колясок» на площади у Зеленого театра в Рязани. Для гостей подготовили анимационную программу, мастер-классы, а также концерт.