Афганская торговая фирма потребовала 2,5 млн от тамбовского сахарного завода

В Арбитражный суд Тамбовской области 1 июня поступил иск торговой компании Attila Shafiq LTD из Афганистана к местному ООО «Кристалл» — юрлицу кирсановского сахарного завода воронежской агропромышленной группы АСБ. Сумма требований по иску составляет 2,5 млн руб., их суть пока не раскрывается.
По данным Rusprofile, ООО «Кристалл» зарегистрировали в 2009 году в городе Кирсанов Тамбовской области. Основной вид деятельности предприятия — производство сахара из сахарной свеклы, уставный капитал — 20 тыс. руб. Единственным учредителем выступает Татьяна Хохлова. Управляет предприятием гендиректор Сергей Пятахин, назначенный на эту должность в 2018 году. В 2025-м выручка ООО «Кристалл» достигла 13,1 млрд руб., что на 27% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль составила 541 млн руб., тогда как в 2024-м фиксировались убытки порядка 1,5 млрд руб.
Иск пока не принят к производству. Судя по открытым данным, Attila Shafiq LTD — компания, которая занимается импортно-экспортной деятельностью, в том числе — торговлей пшеничной мукой. По данным на начало года было зафиксировано 229 записей об импорте и экспорте, связанных с этой компанией. Среди ее торговых партнеров — 36 поставщиков, включая российские ООО «Симбирскмука» и ООО «Агама».
К делу в статусе иного лица привлечено ставропольское ООО «Бизнес — Мост». Отмечается, что фирма выступает как представитель. По данным Rusprofile, компания ведет деятельность в области права.
Летом прошлого года «Ъ-Черноземье» писал, что сахарный завод «Кристалл» не смог оспорить в апелляции и кассации доначисление 675 млн руб. налогов.