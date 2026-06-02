«Не можно, а нужно»: Дятлова анонсировала новые выезды из крупного микрорайона Калининграда

Для этого требуется проложить около 70 метров дороги.

Источник: Клопс.ru

Власти Калининграда рассматривают возможность создания ещё двух выездов из микрорайона имени Александра Космодемьянского. Об этом «Клопс» сообщила глава городской администрации Елена Дятлова во время совещания в понедельник, 1 июня.

По словам депутатов горсовета, местные жители давно просят сделать сквозными улицы Сызранскую и Хабаровскую, чтобы обеспечить дополнительные связи с крупными магистралями. Первую можно вывести к Люблинскому шоссе, вторую — к трассе, ведущей к промышленным площадкам «Автотора» на Кленовой аллее и окружной. Для этого потребуется достроить всего 70 метров дороги.

Елена Дятлова поддержала идею. «Конечно, не можно, а нужно сделать», — ответила глава администрации на вопрос «Клопс» о перспективах реализации проекта.

По словам сити-менеджера, подобные предложения будут учитываться при формировании планов развития городской инфраструктуры.

В последние годы в микрорайоне Космодемьянского активно строят и реконструируют дороги. Здесь уже появились новые участки улицы Тихоокеанской, ведутся работы на Челюскинской, Новгородской, Ижорской и Лужской. Выездов же, по сути, три: через Новгородскую, Карташева и Спасателей.

Власти анонсировали появление в этой части города нового пожарного депо.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
