«Не можно, а нужно»: Дятлова анонсировала новые выезды из крупного микрорайона Калининграда

Власти Калининграда рассматривают возможность создания ещё двух выездов из микрорайона имени Александра Космодемьянского. Об этом «Клопс» сообщила глава городской администрации Елена Дятлова во время совещания в понедельник, 1 июня.
По словам депутатов горсовета, местные жители давно просят сделать сквозными улицы Сызранскую и Хабаровскую, чтобы обеспечить дополнительные связи с крупными магистралями. Первую можно вывести к Люблинскому шоссе, вторую — к трассе, ведущей к промышленным площадкам «Автотора» на Кленовой аллее и окружной. Для этого потребуется достроить всего 70 метров дороги.
Елена Дятлова поддержала идею. «Конечно, не можно, а нужно сделать», — ответила глава администрации на вопрос «Клопс» о перспективах реализации проекта.
По словам сити-менеджера, подобные предложения будут учитываться при формировании планов развития городской инфраструктуры.
В последние годы в микрорайоне Космодемьянского активно строят и реконструируют дороги. Здесь уже появились новые участки улицы Тихоокеанской, ведутся работы на Челюскинской, Новгородской, Ижорской и Лужской. Выездов же, по сути, три: через Новгородскую, Карташева и Спасателей.
Власти анонсировали появление в этой части города нового пожарного депо.