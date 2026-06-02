Выявлены ранее неизвестные иммунные клетки, «взрывающие» себя при борьбе с микробами

Активная регенерация, как отмечают ученые, сопряжена с риском появления опасных мутаций в процессе деления клеток, что может привести к появлению опухоли вместо утерянной конечности или органа. В случае с планариями это происходит исчезающе редко, что говорит о присутствии в их организме механизмов, которые помогают этим червям различать здоровые и опухолевые клетки и избавляться от новообразований.