В Уфе пройдет ежегодный строительный форум

Ежегодный строительный форум «Уфа кирпичная 2.0» состоится 11 июня в столице Башкирии в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве строительства и архитектуры региона.
В этом году ключевой темой форума станут вопросы развития индивидуального жилищного строительства. К участию в мероприятии приглашены строительные компании и подрядные организации, работающие в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и осуществляющие деятельность на территории Башкирии.
В программе запланирована пленарная сессия с участием представителей органов государственной власти, профессионального сообщества и отраслевых экспертов, а также практическая часть, ориентированная на обмен опытом и обсуждение прикладных вопросов в сфере ИЖС. Подробности можно узнать на официальном сайте форума.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.