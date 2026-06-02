Более 1000 неплательщиков алиментов находятся в розыске в Нижегородской обл

В Нижегородском областном информационном центре состоялась пресс-конференция руководства регионального ГУФССП и детского омбудсмена, посвященная защите прав детей. Главный судебный пристав Нижегородской области Александр Юдин сообщил, что на сегодняшний день более 1000 неплательщиков алиментов в регионе официально находятся в розыске.
Благодаря работе ведомства в текущем году на содержание детей уже взыскано свыше 521 млн рублей, включая 16 млн рублей для воспитанников детских домов. К должникам применяются жесткие меры принуждения. В отношении злостных уклонистов составлено более 698 административных протоколов и возбуждено 319 уголовных дел по статье 157 УК РФ. По результатам судов 505 нижегородцев получили обязательные работы, а 17 человек были арестованы.
Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова отметила, что жалобы на невыплату алиментов остаются одними из самых актуальных. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Нижегородской области. Правозащитники и приставы продолжают системную совместную работу, направленную на возврат задолженностей и побуждение нерадивых родителей к исполнению своих обязанностей.
