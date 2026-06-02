Более 1000 неплательщиков алиментов находятся в розыске в Нижегородской обл

Благодаря работе ведомства в текущем году на содержание детей уже взыскано свыше 521 млн рублей, включая 16 млн рублей для воспитанников детских домов. К должникам применяются жесткие меры принуждения. В отношении злостных уклонистов составлено более 698 административных протоколов и возбуждено 319 уголовных дел по статье 157 УК РФ. По результатам судов 505 нижегородцев получили обязательные работы, а 17 человек были арестованы.