Принципы воспитания в многодетной семье Приходькиных

У Татьяны и Игоря Приходькиных четверо детей. В современном мире, где многодетность часто называют подвигом, в этой семье предпочитают другое слово — наследие. И это осознанный выбор.
Rostov.aif.ru расспросил многодетную маму, как найти подход к детям с разными характерами, а также выяснил, зачем нужен семейный совет за круглым столом.
Прикрывал от огня.
О своих бабушке и дедушке по материнской линии Татьяна узнала не из семейных альбомов — их не осталось. Но память о них живёт в рассказах мамы и в архивных документах, которые она изучала сама.
«Мой дед, Фокей Березин, был призван на фронт в 22 года. Танкист, командир. Он прошёл всю войну и встретил Победу в Бресте вместе с моей бабушкой Лидией», — рассказывает Татьяна.
Их история как кинолента: 16-летняя девушка-связист добровольно ушла на фронт, трудилась под пулями. А вслед за ней шёл танк её будущего мужа, прикрывая от огня.
«Когда я зашла в интернет и увидела описания его подвигов, у меня дух перехватило. Однажды его часть оказалась в кольце. А он — между двумя огнями. И он прорвал кольцо: более 150 противников, шесть танков, тяжёлая артиллерия», — делится Татьяна.
Эти истории она рассказывает детям по вечерам, ведь уверена: это помогает укрепить связь поколений.
«Ценности единства, взаимопомощи — мы всегда за круглым столом вспоминаем эти подвиги. Чтобы дети понимали: сила — не в громких словах, а в поступках», — говорит она.
Особенные роды.
Первый ребёнок Татьяны сам выбрал, когда и где ему появиться на свет.
«На последних месяцах беременности мы отдыхали в Анапе. На прогулочном корабле у меня внезапно начались схватки. Судьба распорядилась так, что на том же судне была акушерка, её имя я не забуду никогда — Юлия Постнова. Опыт тех родов дал мне глубокое понимание: ты помогаешь душе ребёнка прийти в этот мир. В кульминационный момент я смотрела Юле в глаза, и она спокойно произнесла: “Я не смогу за тебя родить. Своих пятерых детей я уже родила. Я рядом. Ты справишься”. Эти слова очень мне помогли», — делится Татьяна.
Следующие роды проходили уже в спокойной обстановке, с подготовкой и поддержкой близких.
«Каждый раз это было особое таинство, но всегда оставалось одно неизменное чувство: когда в мир является маленькое чудо, всё растворяется в восторге и благодарности», — говорит она.
Простые секреты.
Для Татьяны распределение внимания между четырьмя детьми стало трудным процессом. Разница в возрасте у ребят составляет ровно три года, и маме пришлось выработать чёткую систему.
«Мой секрет очень простой и состоит из двух важных частей: длительного грудного вскармливания и активного ношения на руках в первые полгода. Я называю это периодом тотального внимания», — делится она.
В первые шесть месяцев она буквально растворяется в малыше: берёт на руки по первому зову, укачивает, прижимает к себе.
«Почему это важно? Это фундамент безопасности. Ребёнок слышит мамин пульс, чувствует тепло тела и усваивает простую истину: мир — безопасное место, меня всегда защитят. Формируется глубокая эмоциональная связь, мы понимаем друг друга без слов», — поясняет Татьяна.
Вторая часть — кормление. Это тоже для Татьяны ритуал заботы.
«Никаких телефонов, никаких дел — только мы вдвоём. Телесный и зрительный контакт, тепло и прикосновения посылают ребёнку ясное сообщение: ты важен, ты нужен, ты — центр моего мира прямо сейчас», — отмечает многодетная мама.
При таком подходе нет и ревности со стороны старших детей: они не конкурируют за внимание, а становятся помощниками. Видя заботу о младшем, они учатся проявлять ответственность.
«Это передача ценности, что каждый здесь нужен и любим. Инвестиции в близость на старте дают дивиденды на годы. Сейчас каждый мой ребёнок счастлив и точно знает, что он для меня самый важный», — резюмирует Татьяна.
Четыре характера.
Результат такого подхода налицо. Сейчас её детям 18, 15, 12 и девять лет. Старшая Ангелина любит делать сюрпризы и знает, что мама неравнодушна к сладкому. Они часто пьют чай вдвоём, разговаривают по душам. У девушки сильная воля: она сама зарабатывает, уверенно решает жизненные задачи и уже поступила в вуз.
Пятнадцатилетний Тарас любит свободу и появляется дома в основном для того, чтобы переодеться и переночевать.
«Пообщаться получается на бегу, когда идём в магазин или в дороге. Я использую каждую минутку, чтобы поговорить с ним», — подчёркивает Татьяна.
Его жизнь сейчас — школа и футбол. Тренировки каждый день, пропускать строго запрещено в любую погоду. Двенадцатилетний Радомир прибегает к маме по утрам, чтобы обнять и сказать тёплые слова. Мальчик занимается боксом, а каждую золотую медаль после боя с благодарностью одевает маме на шею.
«Слёзы счастья блестят в моих глазах от гордости за моего богатыря», — признаётся Татьяна. Мальчик мечтает стать разведчиком.
Самая младшая, девятилетняя Доброслава, очень любит внимание и постоянно подбегает к маме в течение дня. Девочка общительная, добрая, умеет пошутить и найти выход из любой ситуации — копия своей бабушки, Светланы Фокеевны. У них особая связь именно с Доброславой, везде вместе — и на танцы, и в музыкальную школу, и на гимнастику.
«Я очень дорожу моментами, когда провожу время наедине с каждым ребёнком. Понимаю, что придёт время, когда дети разлетятся, а пока у меня есть возможность радоваться жизни рядом с ними», — говорит Татьяна.
Мама и папа регулярно напоминают детям о главном: «Я люблю тебя! Я горжусь тобой! Что бы ни случилось, я всегда буду любить и защищать тебя! Какое счастье, что ты есть в моей жизни!».
Игра в лото.
Чтобы дети, такие разные по характеру, были настоящей командой, в доме Приходькиных работают чёткие правила. Главная традиция пришла из детства Татьяны: игра в лото! Раньше вся улица в посёлке Синегорка (в Белокалитвинском районе) собиралась за чаем, стучала бочонками, смеялась. А теперь эта игра объединяет уже членов её собственной семьи.
Не менее важно, чтобы все ужинали вместе. За массивным круглым столом из натурального дерева у каждого — свой стул, на который не имеет права сесть никто другой.
«Это воспитывает уважение к личным границам. Каждый чувствует свою ценность», — поясняет хозяйка. А ещё есть традиция провожать: обнять, поцеловать, пожелать удачи и помахать в окно.
Но главный инструмент воспитания — семейный совет. Все на равных: и взрослые, и дети. Говорят по очереди, слушают, не перебивая. Так решают самые разные вопросы: от распределения обязанностей до планирования праздников. Это, отмечает Татьяна, даёт детям чувство сопричастности. Они видят, что их голос важен, учатся аргументировать и договариваться. Совет — не просто способ принять решение, а путь к доверию.
В это 183 м доме нет идеальной тишины. Зато жизнь бьёт ключом! А для многодетной мамы это не просто быт — это ежедневная практика осознанной любви.