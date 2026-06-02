В школах Нижегородской области провели исторические уроки

Волонтеры Победы провели серию патриотических уроков в общеобразовательных школах Нижнего Новгорода и области, что отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети». Занятия были приурочены к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и охватили около 1,5 тыс. ребят, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ключевым в этом тематическом цикле стал урок «Роль животных в Великой Отечественной войне», который прошел в школе № 103 Нижнего Новгорода. Известно, что за годы войны собаки вытащили с поля боя около 700 тыс. раненых. Дети также узнали, о роли кошек в блокадном Ленинграде и как почтовые голуби доставляли письма за линию фронта. После лекции волонтеры провели мастер-класс по изготовлению бумажного голубя — символа мира и памяти.
«Наша главная задача — не дать переписать историю и сохранить правду о Великой Победе для подрастающего поколения. Уроки показали, что ребята хотят знать, хотят слышать и готовы сопереживать. Формат живого общения, честные рассказы и интересные мастер-классы для детей работают лучше любых лекций. Мы видим это по реакции наших юных слушателей», — сказала руководитель нижегородского отделения «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.