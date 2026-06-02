В школах Нижегородской области провели исторические уроки

Ключевым в этом тематическом цикле стал урок «Роль животных в Великой Отечественной войне», который прошел в школе № 103 Нижнего Новгорода. Известно, что за годы войны собаки вытащили с поля боя около 700 тыс. раненых. Дети также узнали, о роли кошек в блокадном Ленинграде и как почтовые голуби доставляли письма за линию фронта. После лекции волонтеры провели мастер-класс по изготовлению бумажного голубя — символа мира и памяти.