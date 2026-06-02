Инвестиции в близость. Принципы воспитания в многодетной семье Приходькиных

«На последних месяцах беременности мы отдыхали в Анапе. На прогулочном корабле у меня внезапно начались схватки. Судьба распорядилась так, что на том же судне была акушерка, её имя я не забуду никогда — Юлия Постнова. Опыт тех родов дал мне глубокое понимание: ты помогаешь душе ребёнка прийти в этот мир. В кульминационный момент я смотрела Юле в глаза, и она спокойно произнесла: “Я не смогу за тебя родить. Своих пятерых детей я уже родила. Я рядом. Ты справишься”. Эти слова очень мне помогли», — делится Татьяна.