Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты Воронежской гордумы организовали детский праздник в парке «Танаис»

Яркое мероприятие с концертной программой, анимацией и вручением подарков провели в честь Дня защиты детей 1 июня. С праздником ребят из своих избирательных округов поздравили депутаты Воронежской городской думы Алексей Золотарёв и Сергей Крючков.

Источник: "Российская газета"

Яркое мероприятие с концертной программой, анимацией и вручением подарков провели в честь Дня защиты детей 1 июня. С праздником ребят из своих избирательных округов поздравили депутаты Воронежской городской думы Алексей Золотарёв и Сергей Крючков.

Дождь и прохладная погода не отпугнули активных горожан, и парк «Танаис» привлёк в этот день множество жителей Советского района. Зелёная зона переживает масштабное обновление и остаётся точкой притяжения для воронежцев от мала до велика.

Главную сцену отдали юным танцорам и вокалистам. Творческую эстафету приняли взрослые коллективы Воронежа.

Кроме концерта, для детей организовали занятия творчеством. Получив в подарок разноцветные мелки, малыши активно рисовали на мокром асфальте. Оказалось, что после дождя картинка выходит даже более яркой. Авторам самых оригинальных работ достались пазлы.

Алексей Золотарёв пожелал ребятам здоровья, успехов в учёбе и улыбок. А Сергей Крючков отметил, что детская непосредственность и ребяческий задор могут сохраниться в человеке и во взрослой жизни, обеспечивая позитивный взгляд на мир.