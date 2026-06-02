Депутаты Воронежской гордумы организовали детский праздник в парке «Танаис»

Яркое мероприятие с концертной программой, анимацией и вручением подарков провели в честь Дня защиты детей 1 июня. С праздником ребят из своих избирательных округов поздравили депутаты Воронежской городской думы Алексей Золотарёв и Сергей Крючков.
Дождь и прохладная погода не отпугнули активных горожан, и парк «Танаис» привлёк в этот день множество жителей Советского района. Зелёная зона переживает масштабное обновление и остаётся точкой притяжения для воронежцев от мала до велика.
Главную сцену отдали юным танцорам и вокалистам. Творческую эстафету приняли взрослые коллективы Воронежа.
Кроме концерта, для детей организовали занятия творчеством. Получив в подарок разноцветные мелки, малыши активно рисовали на мокром асфальте. Оказалось, что после дождя картинка выходит даже более яркой. Авторам самых оригинальных работ достались пазлы.
Алексей Золотарёв пожелал ребятам здоровья, успехов в учёбе и улыбок. А Сергей Крючков отметил, что детская непосредственность и ребяческий задор могут сохраниться в человеке и во взрослой жизни, обеспечивая позитивный взгляд на мир.