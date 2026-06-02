Дзержинскому ФК «Химик» исполнилось 80 лет

Футбольному клубу «Химик» из Дзержинска сегодня исполнилось 80 лет, об этом в своем MAX-канале написал председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.
История команды началась 2 июня 1946 года — именно тогда дзержинские футболисты впервые вышли на поле в зональном первенстве СССР. Начав путь с третьей группы чемпионата РСФСР (аналог современного второго дивизиона), клуб уже через год выступал во второй группе, а в 1948‑м занял почетное четвертое место на чемпионате страны.
Знаковое имя «Химик» команда получила в 1964 году, когда начала играть во второй лиге чемпионата СССР. На протяжении десятилетий она была серьезным соперником для таких клубов, как казанский «Рубин», куйбышевские «Крылья Советов», «Терек», «Уфа», «Тамбов».
Как и у всех, у клуба были взлеты и падения. Но в памяти и сердцах болельщиков За годы существования клуба через него прошли известные футболисты: Дмитрий Черышев, Игорь Горелов, Альберт Осколков, Георгий Джикия. В начале 2000‑х на базе «Химика» была создана команда «Сибур‑Химик», которая громко заявила о себе и завоевала любовь болельщиков — фанаты сопровождали игроков на выездах по всей стране.
Несмотря на взлеты и падения, «Химик» остается яркой страницей в истории российского футбола и по‑прежнему дорог своим поклонникам.
«Сегодня “Химик” снова на подъеме. Лидер второй лиги, он уверенно, матч за матчем, прокладывает себе путь к пьедесталу», — подчеркнул Евгений Люлин.
Председатель регионального парламента поблагодарил за вклад в развитие команды тренерский штаб, игроков, спонсоров и, конечно, преданных болельщиков, которые всегда поддерживают любимый клуб.
Напомним, дзержинский «Химик» сыграл вничью с ФК «Рубин-2».