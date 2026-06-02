Более 20 тонн мороженой рыбы отправили из Ростовской области в Абхазию

С 25 по 29 мая 2026 года в Ростовской области на экспорт в Абхазию оформили более 20 тонн рыбы мороженой рыбы. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.
— Качество и безопасность товара подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», — прокомментировали в надзорном ведомстве.
В части законности происхождения продукции нарушений не выявили. Напомним, ранее из Ростовской области в Турцию и ОАЭ экспортировали почти 300 тысяч тонн кукурузы.
