ЖКХ сказало, что делать, если коммунальщики повредили авто при покосе травы

Стало известно, что в Беларуси следует делать, если автомобиль повредили коммунальщики при покосе травы, пишет агентство «Минск-Новости».
Так, в соцсетях распространяются истории минчан, у которых при покосе травы были повреждены автомобили. Автовладельцы рассказывают, что после благоустройства территории у их машин было разбито стекло или появлялись царапины на кузове.
Те, кто через это прошел, рассказали, что, например, добиться компенсации удалось, просто придя в ЖЭС с чеками. Другие пишут, что лучше всего оставлять заявку на 115.бел, также можно обратиться в милицию и страховую компанию для возмещения ущерба.
В свою очередь в «Минскзеленстрое» обратили внимание на то, что данный вид работ предприятия застрахован. Но, чтобы получить компенсационную выплату, инцидент нужно зафиксировать — вызвать ГАИ для составления протокола. С протоколом ГАИ автовладелец уже обращается в страховую компанию, представитель которой и обращается на предприятие за подтверждением факта повреждения.
— Мы подтверждаем, а страховая обеспечивает выплату, — прокомментировали в «Минскзеленстрое».
Еще в Минском городском жилищном хозяйстве отметили, что ЖЭУ страхуется ответственность перед третьими лицами. Благодаря этому полису покрывается ущерб, который может быть случайно нанесен чужому имуществу во время покоса травы.
