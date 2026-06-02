Катерина Шпица рассказал, как забыла чемодан с важными вещами в аэропорту

В нём находились все детские вещи и конспекты к госэкзамену.

Актриса Катерина Шпица рассказала поклонникам, как оставила чемодан с ценными вещами в аэропорту, в своём официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

В тот день она с мужем и сыном, которому не было ещё и месяца, направлялась в Пермь, чтобы сдавать госэкзамены в ПГИИК.

«Смех и грех! Вроде бы мелочи жизни, а уревелась я сегодня просто в три ручья, — поделилась актриса в видео. — Мы с мужем люди очень ответственные и внимательные, но поскольку мы впервые путешествовали на самолете с Богдашей, с непривычки дезориентировались. У нас было много вещей: переноска, чемодан-ручная кладь и впервые я летела с полноценной коляской на шасси. И мы оба, видимо, понадеявшись друг на друга, прямо у гейта оставили чемодан-ручную кладь».

Катерина Шпица подчеркнула, что в потерянном чемодане находилось всё самое ценное — детские вещи, молокоотсос и конспекты к госэкзамену, который должен был состояться буквально через несколько дней.

«Как вы знаете, всё можно купить, по конспекты, сделанные своей рукой, не купить ни за какие деньги», — уточнила мама двоих детей.

Завершая свой рассказ, актриса добавила, что история закончилась благополучно: после того, как она бросила клич, чемодан всё-таки нашёлся, и вещи удалось вернуть.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в начале мая Катерина Шпица стала мамой во второй раз. Долгожданного малыша назвали Богданом.