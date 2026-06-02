Пользователь соцсетей составил топ выдуманных болезней

Пользователь Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией) Владислав Евелевич опубликовал видеоролик, в котором представил «топ выдуманных болезней за первое полугодие 2026 года». В перечень вошли бешенство, инфаркт легкого, менингит и цирроз печени. Как сообщается в публикации, молодой человек обращался к врачам практически по каждому из указанных поводов, а в некоторых случаях вызывал скорую помощь. Ни один из предполагаемых диагнозов не подтвердился.



В комментариях к видео пользователи поделились собственными историями, связанными с ипохондрией. Среди описанных случаев — подозрения на бешенство после контакта с домашней кошкой, «опухоль в шее», оказавшаяся напряжением мышц, а также ежегодные папки с результатами обследований, по итогам которых пациентам назначали антидепрессанты.



Один из комментаторов рассказал, что после укола о ежа на даче в течение полугода испытывал страх и вызывал скорую помощь. Медики не обнаружили патологий и рекомендовали прием успокоительных средств. Другой пользователь отметил, что после перенесенного в 35 лет инсульта стал более тревожно относиться к своему здоровью.



Некоторые участники обсуждения сообщили, что подозревали у себя онкологические заболевания различных органов, ВИЧ, гепатит, шизофрению и другие расстройства. В ряде случаев обращения к врачам заканчивались диагностикой железодефицитной анемии или назначением терапии у психиатра с формулировкой «ОКР + ГТР» (обсессивно-компульсивное расстройство и генерализованное тревожное расстройство). Один из комментаторов упомянул, что после просмотра видео о гемодиализе наутро почувствовал боль в почке.