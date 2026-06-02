Шокированные происходящем станичники завалили жалобами надзорные ведомства, однако на текущий момент обуздать майнинг-ферму до сих пор не удалось. Не помогли волгоградцам ни встреча с Генпрокурором Александром Гуцаном в декабре 2026 года, ни коллективное видеообращение к председателю СК России Александру Бастрыкину. Последний откликнулся на жалобу и поручил забрать материалы проверок из полиции в производство СК, однако, согласно собственным источникам ИА «Высота 102», впоследствии выяснилось, что как таковых документов у правоохранителей нет и передавать нечего. На этом основании прошение СК было отклонено. Будет ли следственный орган проводить свою проверку, на текущий момент неизвестно.