В предварительном голосовании «Единой России» участвовали 22 тысячи кандидатов

«Единая Россия» предоставляет право избирателям сформировать список кандидатов от партии с помощью открытого всенародного голосования. Свой предварительный выбор сделали более 10 млн россиян. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования обязательна для всех кандидатов ЕР.

«Уровень конкуренции был очень высоким. В среднем — почти 12 человек претендовали на 1 место в Государственной Думе, по 7 изъявляли желание баллотироваться в региональные парламенты», — сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.

В Красноярском крае участие в предварительном голосовании ЕР приняли почти 250 тыс. человек — более 12% от общего числа избирателей региона.

На все уровни выборов в ходе предварительного голосования от бойцов СВО поступило 1300 заявок, 480 из них стали победителями предварительного голосования. Всего же было зарегистрировано 22 тыс. заявлений.

«Это хороший результат. И лучшее доказательство того, что люди в целом доверяют нашим товарищам — тем, кто является ветераном, кто участвовал в СВО. Президент неоднократно говорил о том, как важно помогать им найти себя уже в новой жизни, а управление и государственное управление, это, безусловно, самое важное, что может быть в смысле применения сил этих людей. Ветераны специальной операции проявили себя и в ходе общения с гражданами. Надеюсь, все они ориентированы на практические результаты», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Один из основополагающих принципов в работе ЕР — максимальная открытость и готовность к диалогу с людьми. На основе предложений жителей продолжает готовиться новая Народная программа, в которую поступило уже свыше 1,5 млн важных инициатив из всех регионов страны.

