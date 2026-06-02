Работу по формированию тарифов начали в профильном комитете обладмина

345 ресурсоснабжающих организаций представили к 1 мая 2026 года в профильный комитет обладминистрации заявки для корректировки тарифов на 2027 год. На сегодняшний день по ним открыты тарифные дела, тарифное регулирование в самом разгаре.

Сотрудники комитета анализируют расчётные и обосновывающие материалы, в том числе, договоры на выполнение работ и оказание услуг. Специалисты изучают инвестиционные и ремонтные программы, бухгалтерскую и статистическую отчётность сообщает РИАЦ.

На формирование тарифов влияют не только данные, представленные организациями, но и внешние факторы, такие как прогноз социально-экономического развития России, изменения в федеральном законодательстве.

«Главная задача — достичь компромисса, чтобы тариф позволял качественно и надёжно поставлять ресурс, обеспечивать развитие инфраструктуры и модернизацию сетей», — подчёркивают в региональном комитете тарифного регулирования.

Ранее vlg.aif.ru сообщал, что платежки за ЖКХ начнут доставлять через Госуслуги.