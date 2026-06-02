Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соседей «падающей» высотки на Московском проспекте в Калининграде отключили от электричества

В доме № 68 остаются заселёнными меньше 30 квартир.

Соседей «падающей» высотки на Московском проспекте в Калининграде отключили от электричества. В доме № 68 остаются заселёнными меньше 30 квартир.

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, подачу электричества прекратили во вторник, 2 июня, в 16:40. Группа жильцов пыталась остановить работников ресурсоснабжающих организаций. Люди требовали предоставить им документы. Также жильцы рассчитывали перенести отключение на другой день.

Однако в итоге подачу электричества прекратили дистанционно. После этого сразу принесли документы: решение комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининграда, а именно протокол № 4 от 24 апреля 2026 года, распоряжение администрации Калининграда № 141-р от 8 мая и копию газеты «Гражданин» № 20 от 20 мая, где размещён нормативный документ. «На сегодняшний день это все документы, на основании которых производятся работы в зоне возможной чрезвычайной ситуации», — сообщили жильцам. Оставшиеся в доме № 68 на Московском проспекте люди не планируют съезжать из-за этого.

Ранее соседей «падающей» высотки отключили от воды. Жильцы так же пытались остановить работников ресурсоснабжающих организаций, но не смогли.

Отметим, что отключить воду и электричество в доме № 68 на Московском проспекте решила комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

С 8 апреля из-за угрозы падения высотки в Калининграде начали расселять жильцов соседнего дома № 68. Эвакуацию планировали закончить за 14 дней. В администрации Калининграда отмечали, что «ситуация очень серьёзная». По данным мэрии, показания некоторых датчиков превысили критический уровень раскрытия трещины.

Сразу после расселения вокруг домов обещали выставить ограждение и охрану. Забором обнесут не только придомовые территории двух зданий, но и перекроют часть набережной Трибуца, вплоть до Преголи, и Московский проспект, где будут доступны только остановка и небольшой проход. Детские спортивные учреждения временно переедут из бывшей галереи на другие адреса. Ограждение уже устанавливают.

Жителям соседнего здания предлагают переехать в маневренный фонд. По данным властей, демонтаж аварийной высотки начнётся осенью. Владельцам квартир в доме № 68 обещают, что к лету 2027 года они смогут вернуться. Часть жителей уже переехали, однако другие выступают против. Подробнее читайте в материале Калининград.Ru — «Жизнь положу за наш дом».

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше