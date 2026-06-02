Соседей «падающей» высотки на Московском проспекте в Калининграде отключили от электричества. В доме № 68 остаются заселёнными меньше 30 квартир.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, подачу электричества прекратили во вторник, 2 июня, в 16:40. Группа жильцов пыталась остановить работников ресурсоснабжающих организаций. Люди требовали предоставить им документы. Также жильцы рассчитывали перенести отключение на другой день.
Однако в итоге подачу электричества прекратили дистанционно. После этого сразу принесли документы: решение комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининграда, а именно протокол № 4 от 24 апреля 2026 года, распоряжение администрации Калининграда № 141-р от 8 мая и копию газеты «Гражданин» № 20 от 20 мая, где размещён нормативный документ. «На сегодняшний день это все документы, на основании которых производятся работы в зоне возможной чрезвычайной ситуации», — сообщили жильцам. Оставшиеся в доме № 68 на Московском проспекте люди не планируют съезжать из-за этого.
Ранее соседей «падающей» высотки отключили от воды. Жильцы так же пытались остановить работников ресурсоснабжающих организаций, но не смогли.
Отметим, что отключить воду и электричество в доме № 68 на Московском проспекте решила комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
С 8 апреля из-за угрозы падения высотки в Калининграде начали расселять жильцов соседнего дома № 68. Эвакуацию планировали закончить за 14 дней. В администрации Калининграда отмечали, что «ситуация очень серьёзная». По данным мэрии, показания некоторых датчиков превысили критический уровень раскрытия трещины.
Сразу после расселения вокруг домов обещали выставить ограждение и охрану. Забором обнесут не только придомовые территории двух зданий, но и перекроют часть набережной Трибуца, вплоть до Преголи, и Московский проспект, где будут доступны только остановка и небольшой проход. Детские спортивные учреждения временно переедут из бывшей галереи на другие адреса. Ограждение уже устанавливают.
Жителям соседнего здания предлагают переехать в маневренный фонд. По данным властей, демонтаж аварийной высотки начнётся осенью. Владельцам квартир в доме № 68 обещают, что к лету 2027 года они смогут вернуться. Часть жителей уже переехали, однако другие выступают против.