Житель Ростовской области украл золотые украшения у собственной жены

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего мужа потерпевшей. Супруги находятся на стадии развода, но проживают в одном домовладении. Мужчина узнал, где лежат драгоценности жены, а когда остался дома один, то украл три пары золотых сережек и кольцо. Похищенное продал, деньги потратил.