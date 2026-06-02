Житель Ростовской области украл золотые украшения у собственной жены

В Ростовской области мужчина похитил серьги и кольцо у супруги, с которой собирался развестись.

Источник: Комсомольская правда

Житель Ростовской области украл золотые украшения у жены. Об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД.

В полицию обратилась жительница Шахт с заявлением о краже. Она рассказала, что из ее дома пропали ювелирные изделия на сумму более 187 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего мужа потерпевшей. Супруги находятся на стадии развода, но проживают в одном домовладении. Мужчина узнал, где лежат драгоценности жены, а когда остался дома один, то украл три пары золотых сережек и кольцо. Похищенное продал, деньги потратил.

— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — говорится в сообщении.

