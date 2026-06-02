На Ставрополье прошел фестиваль профессий «Энергия будущего»

Фестиваль профессий «Энергия будущего» прошел 28 мая в центре «Сириус 26» на Ставрополье в соответствии с целями национального проекта «Кадры», сообщили в краевом правительстве.
В мероприятии приняли участие более 100 школьников в возрасте 14−17 лет. Эти ребята занимаются научной деятельностью в сферах информатики и естественных наук. Еще в фестивале приняли участие крупные региональные работодатели. Среди них — сельхозпроизводители, компании химической, транспортной и технологической отраслей. Ребята пообщались с руководителями предприятий, узнали о востребованных специальностях, поучаствовали в мастер-классах и профориентационном квизе.
«Прямое общение школьников с работодателями помогает сделать осознанный выбор и увидеть возможности для самореализации в родном крае», — сказала директор краевого кадрового центра «Работа России» Виктория Полюбина.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.