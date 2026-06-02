Уровень доверия жителей Воронежской области к губернатору вырос до 59%

В Воронежской области возрос уровня доверия населения к власти, о чем свидетельствуют данные последних лет. О социологических показателях оценки эффективности деятельности губернатора Александра Гусева и исполнительных органов региона в ходе оперативного совещания в правительстве области рассказала министр внутренней политики Елена Дерганова. Оно состоялось под председательством первого замгубернатора — руководителя аппарата губернатора и правительства Сергея Трухачёва.
Рейтинг регионов, как рассказала Елена Дерганова, формируется на основе данных социсследований Фонда «Общественное мнение», Всероссийского центра изучения общественного мнения и ФСО. Сбор информации осуществляется посредством опросов: телефонных, уличных, а также по месту жительства.
Уровень доверия к главе государства в Воронежской области остаётся неизменно высоким и достигает 80%, отметила министр. Параллельно наблюдается положительная динамика доверия населения к губернатору Александру Гусеву — данный показатель с начала 2024 года поднялся до 59%.
Важным элементом интегрального показателя «Доверие к власти» выступает уровень реализации национальных целей развития на территории субъекта РФ. Согласно федеральным оценкам, Воронежская область занимает пятое место в стране по оценке качества школьного образования, 16-е — по оценке населением дошкольного образования, пятую позицию — по оценке профобразования и седьмое место — по оценке высшего образования. Кроме того, регион находится на 14-й позиции в стране и на третьем месте в Центральном федеральном округе по удовлетворенности населения работой учреждений культуры.
Показатель удовлетворенности воронежцев доступностью и качеством медпомощи вырос с 45% до 50%, что вывело область на 15-ю позицию в РФ и вторую в ЦФО. Улучшилась и оценка возможностей для переподготовки и повышения квалификации: регион поднялся с 45-го на 20-е место в национальном рейтинге и на второе в ЦФО. Тем не менее, жители отмечают необходимость улучшения работы в сферах ЖКХ, транспортного обслуживания, благоустройства территорий и доступности жилья.
Как отметила Елена Дерганова, мнение участников специальной военной операции о возможностях трудоустройства, переобучения и медицинской реабилитации существенно улучшилось. По сумме этих параметров Воронежская область занимает пятое место среди российских регионов.
Ежегодно в области проводятся опросы для оценки удовлетворенности жителей деятельностью органов местного самоуправления. С 2025 года для этих целей внедрена комплексная методика. Социологические исследования демонстрируют стабильный уровень доверия к руководителям муниципальных образований, который в среднем составляет 62,6%. Наибольшим авторитетом пользуются главы Бобровского (79%), Петропавловского (77%) и Новохопёрского (76%) районов.
Сергей Трухачёв, заслушав доклад, подчеркнул, что высокая оценка со стороны населения возлагает дополнительную ответственность на власть. Кроме того, социсследования также выявили проблемные зоны, на которые стоит обратить особое внимание.