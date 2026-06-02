При поддержке «Единой России» в Воронеже прошел фестиваль спорта

На Адмиралтейской площади у корабля-музея «Гото Предестинация» развернулся стартовый городок первого фестиваля спорта «IRONSTAR ВОРОНЕЖ 2026». Участниками соревнований стали более 1000 человек — от профессиональных атлетов до любителей активного образа жизни. В программу фестиваля вошли триатлонные старты, семейные забеги и юниорский акватлон.
Маршруты соревнований прошли по знаковым местам города: плавательный этап — в акватории реки Воронеж, велогонка — по набережной Массалитинова, беговой этап — по Петровской набережной до Чернавского моста.
На торжественной церемонии открытия фестиваля по видеосвязи участников соревнований поприветствовал депутат Госдумы, руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александр Сидякин. При его личной поддержке был организован этот масштабный спортивный праздник.
«Я сам спортсмен триатлет. В прошлом году я сделал железную дистанцию — 226 км в Москве. Для себя я решил, что сделаю все возможное для продвижения триатлона в Воронежской области. И спасибо всем, кто помог организовать такой большой спортивный праздник. Уверен, он будет проходить теперь в Воронеже ежегодно», — сказал Александр Сидякин в своем обращении.
В церемонии открытия фестиваля также приняла участие депутат Воронежской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Ольга Ортина, Парламентарий пожелала всем участникам побед и отметила, что партия и депутатский корпус поддерживают такие мероприятия и помогают в их организации.
Среди участников соревнований — губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, спикер Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков и генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.
Фестиваль стал ярким событием для всего региона, показав, что спорт объединяет людей разных возрастов и уровней подготовки. Организаторы уже анонсировали планы провести фестиваль снова в следующем году — с еще более насыщенной программой и новыми вызовами для атлетов.