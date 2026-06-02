В Воронеже откроется обновленный «Маршак-центр»

Музейно-просветительский центр имени Самуила Яковлевича Маршака готовится к открытию после масштабного ремонта. 1 июня, в Международный день защиты детей, «Маршак-центр» посетил губернатор Александр Гусев. Уже 10 июня обновленное пространство откроет свои двери для всех жителей и гостей региона.
Не просто музей.
«Маршак-центр» находится в одном из филиалов литературного музея им. И. С. Никитина — Доме Тюриных. С 2017 года здесь работал детский культурно-просветительский центр, а в 2025-м начали создавать новое экспозиционное пространство — креативный центр для творческого и интеллектуального развития детей и подростков.
Экскурсию для главы региона провела директор литературного музея Светлана Деркачева.
В музейном дворике размещены несколько тематических панно: шумный вокзал с предвкушением путешествий, цирк, а неподалеку — зоопарк с экзотическими обитателями.
«Это не в традиционном смысле музей, когда нужно просто слушать экскурсовода и разглядывать экспонаты, читать этикетки. Наш музей предполагает творческое и активное участие. Мы ждем детей, начиная с детского сада, а также младшеклассников и подростков. Даже задумали несколько программ для взрослых», — рассказала Светлана Деркачева.
«Маршак-центр» — единственное в стране интерактивное музейное пространство, посвященное детскому поэту. Здесь юные гости смогут не просто изучить биографию писателя, а стать соавторами и лично прожить сюжеты его произведений через игру.
Через игру к знаниям.
Пространство центра включает в себя три зала. Так, зал «Многоликий Маршак» превратили в стилизованный поезд, где писатель предстает сразу в нескольких ипостасях: ученик, путешественник, драматург, переводчик, лирик, редактор детских журналов и издатель.
Зал «Мир, который создал Маршак» — игровая площадка с объемными декорациями. Здесь посетители могут и доставить письмо вместе с почтальоном, и пересчитать неугомонных чижей из 44‑й квартиры, и помочь Даме разыскать багаж, а Рассеянному собрать гардероб.
Третий зал «Творческая мастерская Маршака: как делаются детские стихи» расскажет детям о принципах литературной поэтики, лингвистике, психологии.
Александр Гусев отметил нестандартный подход к музейному пространству:
«Здесь можно трогать экспонаты, играть, через игру получать знания. Большое спасибо коллегам из литературного музея за то, что они сумели найти такой правильный подход. Я уверен, что и организованные коллективы детей здесь всегда будут присутствовать, и в частном порядке родители будут детей приводить, детские праздники здесь можно тоже устраивать».