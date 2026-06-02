В Калининграде выставят гравюры Альбрехта Дюрера

Экспозицию представят в Музее изобразительных искусств.

В Калининграде в Музее изобразительных искусств 6 июня выставят гравюры Альбрехта Дюрера — всего более полусотни графических листов (факсимиле) из коллекции музея.

Как рассказали в пресс-службе музея, мероприятие приурочено к 555-летию со дня рождения мастера.

«В центре внимания — не только сам гений Северного Возрождения, но и мастера его круга: предшественники, учителя и последователи. Мартин Шонгауэр, Михаэль Вольгемут, Ганс Бальдунг Грин и другие художники предстанут соавторами единого визуального романа», — говорится в сообщении.

Экспозиция, которая включает в себя мифологические, аллегорические и религиозные сюжеты, будет доступна до 30 августа.

Также готовится рамочная программа мероприятий, включающая лекции и кураторские экскурсии с 11 июня.

