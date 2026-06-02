В Великих Луках Псковской области прошли ярмарки трудоустройства

Так, 21 мая ярмарка состоялась в Великолукском политехническом колледже. Участие приняли более 150 студентов и выпускников. Свои предприятия презентовали шесть компаний региона, предложившие десятки вакансий — как подработку, так и полную занятость. Участники напрямую пообщались с руководителями, задали вопросы о перспективах трудоустройства и условиях работы. Специалисты службы занятости консультировали молодых людей по составлению резюме, подготовке к собеседованиям и разъясняли законы в сфере занятости.