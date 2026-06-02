В Великих Луках Псковской области прошли ярмарки трудоустройства

Молодежные ярмарки трудоустройства прошли 21 и 22 мая в двух колледжах города Великие Луки Псковской области в соответствии с задачами национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Так, 21 мая ярмарка состоялась в Великолукском политехническом колледже. Участие приняли более 150 студентов и выпускников. Свои предприятия презентовали шесть компаний региона, предложившие десятки вакансий — как подработку, так и полную занятость. Участники напрямую пообщались с руководителями, задали вопросы о перспективах трудоустройства и условиях работы. Специалисты службы занятости консультировали молодых людей по составлению резюме, подготовке к собеседованиям и разъясняли законы в сфере занятости.
Аналогичное мероприятие состоялось 22 мая на базе Механико‑технологического колледжа, которое посетили свыше 80 молодых специалистов. В числе работодателей выступили такие предприятия региона, как «Реостат», «Микрон», кабельный завод «Алюр», «М‑Конструктор» и «Импульс». Компании представили актуальные вакансии, включая предложения по практике, постоянной занятости и подработке. Эксперты кадрового центра «Работа России» провели индивидуальные консультации, помогая участникам сориентироваться на рынке труда и повысить навыки самопрезентации.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.